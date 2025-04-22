Мединский анонсировал изучение плана Трампа по Украине в российских школах

Предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования конфликта на Украине будет отражен в российских единых школьных учебниках по истории: этот материал войдет в следующие издания, где будут учтены новые исторические события, заявил ТАСС глава Российского военно-исторического общества и помощник президента России Владимир Мединский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии