Мединский анонсировал изучение плана Трампа по Украине в российских школах

Предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования конфликта на Украине будет отражен в российских единых школьных учебниках по истории: этот материал войдет в следующие издания, где будут учтены новые исторические события, заявил ТАСС глава Российского военно-исторического общества и помощник президента России Владимир Мединский.