Дуров согласился передавать данные пользователей Telegram силовикам

МОСКВА, 23 сентября, ФедералПресс. Сооснователь Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер будет предоставлять IP-адреса и телефонные номера пользователей по обоснованным запросам соответствующих органов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии