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Ростов — Динамо прогноз на матч 6.11.2022, премьер-лига Россия

Ростов — Динамо прогноз на матч 6.11.2022, премьер-лига Россия

В 16 туре чемпионата России сезона 2022/23 Ростов сыграет со столичным Динамо. Игра пройдет в воскресенье, 6 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

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