Тойота въехала в столб на улице Баррикад в Иркутске. Есть пострадавшие

ДТП произошло днем 18 февраля на улице Баррикад в районе автокомплекса «Рабочий». Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель автомашины «Тойота Марк 2» не справился с управлением и допустил наезд на столб.
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