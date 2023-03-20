Глава МИД Германии Бербок: вопрос о вступлении Украины в ЕС или получении Киевом гарантий безопасности не стоит на повестке

В интервью изданию Pais министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз или получении Киевом гарантий безопасности от Североатлантического альянса в данный момент не стоит на повестке.
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