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Глава МИД Германии Бербок: вопрос о вступлении Украины в ЕС или получении Киевом гарантий безопасности не стоит на повестке

Глава МИД Германии Бербок: вопрос о вступлении Украины в ЕС или получении Киевом гарантий безопасности не стоит на повестке

В интервью изданию Pais министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз или получении Киевом гарантий безопасности от Североатлантического альянса в данный момент не стоит на повестке.

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