На Украине хотят разрешить офицерам убивать дезертиров

Депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагающий позволить украинским офицерам ликвидировать подчиненных, отказавшихся от выполнения приказа или самовольно покинувших позицию.
Депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагающий позволить украинским офицерам ликвидировать подчиненных, отказавшихся от выполнения приказа или самовольно покинувших позицию.
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