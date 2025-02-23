Киев работает по вопросу обмена пленными в формате «всех на всех»

Киев работает над обменом пленными с Россией в формате «всех на всех». Об этом в интервью агентству Укринформ заявил глава секретариата координационного штаба Украины по обращению с военнопленными Богдан Охрименко.
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