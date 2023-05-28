В Турции стартовал второй тур президентских выборов

Избирательные участки открылись сегодня в 81-ой Турецкой провинции, они будут работать до 17:00. В Анкаре и Стамбуле, в крупнейших городах Турции значительно усилены меры безопасности, чтобы избиратели могли спокойно воспользоваться правом голоса.