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В Турции стартовал второй тур президентских выборов

Избирательные участки открылись сегодня в 81-ой Турецкой провинции, они будут работать до 17:00. В Анкаре и Стамбуле, в крупнейших городах Турции значительно усилены меры безопасности, чтобы избиратели могли спокойно воспользоваться правом голоса.

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