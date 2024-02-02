"Ильюшина" свалил американский "Пэтриот". А что с телами? Загадок стало только больше

После крушения "Ильюшина" в Белгородской области у следователей остаётся всё меньше "белых пятен". Уже точно известно, что по самолёту небратья ударили американским "Пэтриотом", были идентифицированы останки всех погибших, включая военнопленных.
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