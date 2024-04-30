Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Энтони Блинкен: НАТО не вынашивала и не вынашивает никаких планов против России

Энтони Блинкен: НАТО не вынашивала и не вынашивает никаких планов против России

России не о чем беспокоиться, НАТО никогда не вынашивала никаких замыслов против Москвы, и вообще это оборонительный альянс.

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Комментарии
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Е Ва
и Югославия верила, что оборонительный... поздно поняли, что от них((
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8 час.
Гарибян Сусанна
Трепло с украинскими корнями этот Блинов или блинников, как его там?
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7 час.
Алексей Медведев
Пока существует сша в мире будет постоянный бардак!
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2 час.

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