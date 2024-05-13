Маск: поддержка Трампа будет только расти от «нечестных» нападок на него

Между кандидатами развернется напряженное соперничество Поддержка бывшего президента США Дональда Трампа будет только укрепляться, если нападки на него будут выглядеть нечестными для общественности, заявил американский предприниматель Илон Маск.
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