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Царьград

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The Washington Post: Украина запросила 27 млрд на оборонный бюджет

The Washington Post: Украина запросила 27 млрд на оборонный бюджет

Украина запросила 27 млрд долларов на оборонный бюджет, вызвав шок у европейских союзников. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил о дефиците, обращаясь к «коалиции желающих».

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