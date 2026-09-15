The Washington Post: Украина запросила 27 млрд на оборонный бюджет

Украина запросила 27 млрд долларов на оборонный бюджет, вызвав шок у европейских союзников. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил о дефиците, обращаясь к «коалиции желающих».
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