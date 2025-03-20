Горбачёв и разрушение советской цивилизации

Eduard

Главное не Независимостт Ельцин дал,а наши законные территории подарил кресттянам.Не не продал,а подарил.Как в голову это могло быть.Крестьяне Призалтики тоже хитррушлые:территория города Швеции,купили их русские,но почему-то думают что всё их.Купили чтр ли? Самозванцы,