БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Горбачёв и разрушение советской цивилизации

Горбачёв и разрушение советской цивилизации

Последняя надежда СССР 10 марта 1985 года после тринадцатимесячного правления умер генсек Константин Черненко.

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Комментарии
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Eduard
Главное не Независимостт Ельцин дал,а наши законные территории подарил кресттянам.Не не продал,а подарил.Как в голову это могло быть.Крестьяне Призалтики тоже хитррушлые:территория города Швеции,купили их русские,но почему-то думают что всё их.Купили чтр ли? Самозванцы,
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Eduard
Перестроечник хренов,агент Германии!
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Нынешняя кровь на руках друга запада &quot;горби&quot;!
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