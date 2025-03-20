Последняя надежда СССР 10 марта 1985 года после тринадцатимесячного правления умер генсек Константин Черненко.
Горбачёв и разрушение советской цивилизации
Комментарии
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Eduard
Главное не Независимостт Ельцин дал,а наши законные территории подарил кресттянам.Не не продал,а подарил.Как в голову это могло быть.Крестьяне Призалтики тоже хитррушлые:территория города Швеции,купили их русские,но почему-то думают что всё их.Купили чтр ли? Самозванцы,
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3 час.
Eduard
Перестроечник хренов,агент Германии!
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3 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Нынешняя кровь на руках друга запада "горби"!
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3 час.
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