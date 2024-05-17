В сезон чихают до 40%. Врач объяснил, что чаще всего вызывает аллергию

Аллергия может начаться в любом возрасте и от многих причин. Так что же с ней делать? Об этом aif.ru рассказала аллерголог-иммунолог Российской детской клинической больницы Минздрава России, профессор кафедры иммунологии РНИМУ им.
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