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Аргументы и Факты

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Пилот Сытник призвал не давать срок посадившему самолет в поле лётчику

Пилот Сытник призвал не давать срок посадившему самолет в поле лётчику

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в эксклюзивном интервью для aif.ru выразил мнение, что в реальном сроке для Сергея Белова, посадившего пассажирский самолет в пшеничное поле 12 сентября 2023 года, нет необходимости.

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