Ляйсан Утяшева предложила Артуру Далалояну покинуть шоу "Большой куш"

Полуфинал второго сезона шоу «Большой куш. Бангкок» завершился выбыванием пары Ольги Бородиной и Лидии, дочери певицы Глюкозы.
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