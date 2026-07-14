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Экстренное предупреждение снова объявлено в Забайкалье

Экстренное предупреждение снова объявлено в Забайкалье

В Чернышевском округе Забайкальского края из-за сильных дождей река Куэнга вышла на пойму. Уровень воды поднялся уже на 259 сантиметров, в ближайшие сутки уровень продолжит расти, сообщили в ГУ МЧС России региона.

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