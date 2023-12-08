В МТС проанализировали предпочтения москвичей в использовании умных часов

В Москве и области с января по октябрь 2023 года было продано 533 тыс. умных часов на общую сумму в 7 млрд рублей, что больше по сравнению с тем же периодом прошлого года на 36% в штуках и на 16% в деньгах.
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