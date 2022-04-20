Сегодня Елене Вяльбе исполняется 54 года

Сегодня президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе исполняется 54 года. Вяльбе – трехкратная олимпийская чемпионка, четырехкратный бронзовый призер Олимпийских игр, 14-кратная чемпионка мира.
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