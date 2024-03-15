Представители PERMM предложили Александру Репину подписать мировое соглашение

В минкульте идею примирения никак не прокомментировали.Юристы пермского музея современного искусства (PERMM) предложили миллиардеру Александру Репину подписать мировое соглашение в ходе предварительного слушания.
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