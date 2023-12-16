Болгария придумала «хитрый план» приостановки поставок российского газа в Европу Наталья МарковаГазовый гигант «Србиягаз» обвинил болгарские власти в попытке блокировать поставки российского газа в Европу через введение акцизов на транзит.
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