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74 человека арестованы после столкновений фанатов сборных Марокко и Франции с полицией в Париже

74 человека арестованы после столкновений фанатов сборных Марокко и Франции с полицией в Париже

74 человека арестованы после столкновений фанатов сборных Марокко и Франции с полицией. Болельщики праздновали выход своих команд в полуфинал ЧМ-2022 на Елисейских полях в Париже и провоцировали беспорядки.

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