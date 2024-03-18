Без сучка и без задоринки: как продлить жизнь деревянной посуде

Несколько советов по уходу за кухонной утварью из дерева. 123RF/legion-media.ru Деревянная посуда (разделочные доски, скалки, ложки и лопаточки) придает кухне нотку естественной красоты и каждый день помогает в приготовлении пищи.
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