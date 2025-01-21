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Царьград

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Правозащитники США подали иск против указа Трампа о гражданстве по рождению

Правозащитники США подали иск против указа Трампа о гражданстве по рождению

Американские правозащитники подали иск в суд штата Нью-Гэмпшир против администрации Трампа. Причина — указ, ограничивающий право на гражданство США по рождению для детей, чьи родители имеют временные визы или находятся в стране незаконно.

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