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Петербургский дневник

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Актера Панина* обязали погасить долг по кредитной карте матери

Актера Панина* обязали погасить долг по кредитной карте матери

Женщины уже нет в живых Актера Алексея Панина* (*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом, признан иноагентом) суд обязал погасить долг в размере 167 тысяч рублей по кредитной карте матери, которой нет в живых.

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