FT: 21-й пакет антироссийских санкций ЕС может стать последним

Очередной, 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, может стать последним подобным списком ограничений из-за трудностей при их согласовании, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников из ЕС.
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