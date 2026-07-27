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Аргументы и Факты

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FT: 21-й пакет антироссийских санкций ЕС может стать последним

FT: 21-й пакет антироссийских санкций ЕС может стать последним

Очередной, 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, может стать последним подобным списком ограничений из-за трудностей при их согласовании, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников из ЕС.

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