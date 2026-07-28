Французская сцена вместо российских сериалов: как Полина Сыркина изменила жизнь после развода

Имя Полины Сыркиной теперь всё чаще появляется на афишах парижских театров. Актриса, чья карьера в русскоязычном кино складывалась вполне успешно, после развода уехала из страны и призналась, что больше не считает себя российской артисткой.
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