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Французская сцена вместо российских сериалов: как Полина Сыркина изменила жизнь после развода

Французская сцена вместо российских сериалов: как Полина Сыркина изменила жизнь после развода

Имя Полины Сыркиной теперь всё чаще появляется на афишах парижских театров. Актриса, чья карьера в русскоязычном кино складывалась вполне успешно, после развода уехала из страны и призналась, что больше не считает себя российской артисткой.

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