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Журнал «Профиль»

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Российские хоккейные сборные не допустят к чемпионатам мира и в 2027 году

Принятое Советом Международной федерации хоккея на льду (IIHF) 30 июля 2026 года решение о недопуске российских команд распространяется на чемпионат мира по хоккею среди мужчин, молодежный ЧМ, юношеские ЧМ среди мужчин и женщин.

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