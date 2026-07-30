Российские хоккейные сборные не допустят к чемпионатам мира и в 2027 году

Принятое Советом Международной федерации хоккея на льду (IIHF) 30 июля 2026 года решение о недопуске российских команд распространяется на чемпионат мира по хоккею среди мужчин, молодежный ЧМ, юношеские ЧМ среди мужчин и женщин.