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КОНМЕБОЛ призвала футбольное сообщество к единству на фоне скандального проекта ФИФА

КОНМЕБОЛ призвала футбольное сообщество к единству на фоне скандального проекта ФИФА

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) призвала футбольное сообщество к единству на фоне обсуждения проекта FFE, предполагающего привлечение частных инвесторов к турнирам ФИФА.

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