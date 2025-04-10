Банки начали замораживать переводы на виртуальные карты

Для борьбы с мошенниками в Национальной системе платежных карт (НСПК — оператор карт «Мир») запустили сервис по заморозке платежей на токенизированные карты, рассказал «Известиям» заместитель директора операционно-технологического департамента организации Георгий Дорофеев.
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