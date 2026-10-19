ИА Новороссия Украинская армия на сегодняшний день самая многочисленная, самая опытная и самая вооружённая, среди армий стран Европейского Союза.
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Да, ля-ля тополя, а мы тем временем продолжаем утилизировать к епеням хохлобиомусор, который ну очень зол на русских за то, что мы его не пущаем в райский сад Гейропа за их заслуженными благами.
Украинство нынеУкраинство ныне ~ Поэзия (Лирика философская)chitalnya
Древние укры выкопали Чёрное море – бредовый миф, блуждающий в интернете.
До прошлого века, ни укров, ни Украины в помине не было.
Была окраина России, называвшаяся Малороссией, где жили разные народы.
Окраинские нацики,
потомки полицаев,
что на убой вели своих сельчан.
С усердием холоповским,
нацистам зад лизали,
в гордыне называя себя пан.
... ...
https://www.chitalnya.ru/work/4483960/
"Бацька Лукашэнка в 2014 году сказал образно правду-матку: "Россия проиграла Украину в Олимпиаду". Приоритеты тогда другие были, и понятия тоже" Поржал, этот двустульный окончательно нас не предал только потому что Россия его спасла. Вы забыли сколько раз он подставлял и предавал Россию. И то, сейчас запад что-либо ему пообещает, не факт что снова не предаст. он не лучше пашиняна и все остальных
Беспредельная наглость Зе взращена на 3-х китах - его "временном" молчании об "откатах" высшим евро-янкес-политиканам и военным из "западной помощи"; - сказке о "победе" с возвратом затрат Запада из "репараций"от России; кокаине... Повышенная концентрация "понаехавших" в любом медвежьем углу приводит к вытеснению титульного населения и ползучей замене в "пирамиде власти" и / или к радикальной смене. Особенно в случае близкой перспективы "возврата" на "восточный фронт" и потери халявы , как с бывшими украинцами...
Мигранты громят Францию и Италию. А чем украинские мигранты хуже? Когда их поставят перед жестоким выбором, они безропотно не поедут на бессмысленную (теперь даже и им это ясно) бойню, а будут громить предательскую Европу. Так что предположения автора совсем не утопия.
"СПАСИБО" Ельцину с Горбатым - самые первые ПРЕДАТЕЛИ советского народа! А правительству РФ стыдно ЭТО признать и кто ПРАВ?????! ИСТОРИЮ, тем более свою надо УВАЖАТЬ!
Европа загнала себя в угол ! Урсулка со компанией ! Кто стоит за ними? Они марионетки ясно ! Но если за ними глобалисты готовые уничтожить пол человечества то война становиться неизбежной! Денежным мешкам она нужна постольку -поскольку,- ибо допустят к хапку не всех! И потери им не нужны тоже! Только одна видится реальная возможность обнуления гос долга юнайтед стейс за всем этим!