Жилой дом построят по программе реновации на улице Восточной

В Даниловском районе началось строительство дома общей площадью более 28 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.