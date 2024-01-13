Блогеры устроили гонку двух поколений «заряженного» хэтчбека Toyota GR Yaris

Не успела отгреметь официальная премьера обновлённого «горячего» хэтчбека GR Yaris, оснащённого 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, как блогеры с канала Carwow уже устроили первую гонку по прямой с участием новинки.
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