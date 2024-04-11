Народный измеритель ёмкости батареек BatteryTest

Я разработал дешёвый, точный и максимально простой в использовании прибор, с помощью которого можно измерить ёмкость практически любой батарейки (от микроскопических батареек для слуховых аппаратов до крупных батарей).
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