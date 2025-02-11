Глава OpenAI Альтман предложил Маску купить соцсеть X за $9,74 млрд

Глава компании OpenAI, которая разработала чат-бот ChatGPT, Сэм Альтман ответил в социальной сети X на планы американского предпринимателя, руководителя департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска по покупке холдинга.
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