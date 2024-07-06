Очень важная тема, о которой обычно молчат. Очевидное безумие политических элит Запада, продвигающих ценности и идеи, вывернутые наизнанку, а также откровенная деградация здравого смысла на фоне невиданной нетерпимости к любому инакомыслию — никакая не болезнь и не вдруг случившееся с миром сумасшествие.