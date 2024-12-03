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Моор: средняя продолжительность жизни в Тюменской области увеличилась до 74 лет

Моор: средняя продолжительность жизни в Тюменской области увеличилась до 74 лет

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в семинаре «Здравоохранение страны: сегодня и завтра», который провела заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, где он заявил об увеличении средней продолжительности жизни в регионе до 74 лет за последние три года.

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