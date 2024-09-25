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Земля нарушила семь из девяти планетарных границ

Земля нарушила семь из девяти планетарных границ

Обнародован отчет Потсдамского института исследований воздействия человека на климат (PIK). Он основан на многолетних наблюдениях, показывающих, что существует девять систем и процессов — так называемых планетарных границ, — которые способствуют стабильности жизнеобеспечения планеты.

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