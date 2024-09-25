Земля нарушила семь из девяти планетарных границ

Обнародован отчет Потсдамского института исследований воздействия человека на климат (PIK). Он основан на многолетних наблюдениях, показывающих, что существует девять систем и процессов — так называемых планетарных границ, — которые способствуют стабильности жизнеобеспечения планеты.
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