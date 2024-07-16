Собянин: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Более 98% маммографов, КТ и МРТ в Москве объединили в общую сеть В Москве разрабатывается одна из крупнейших в мире сетей цифровых диагностических устройств, как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
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