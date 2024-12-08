Предоставляя Киеву ракеты ATACMS, Соединенные Штаты ведут активные военные действия против России. Хотя в Вашингтоне и не объявляют об этом официально, выразил мнение бывший американский разведчик и экс-инспектор ООН Скотт Риттер, пишет ТАСС.
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