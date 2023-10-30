Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин 29 октября заявил, что украинцы отказываются идти в Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за президента страны Владимира Зеленского.
Экс-советник Кучмы предрек бунт украинцев против Зеленского
Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Я бы не сильно доверял подобному словоблудию про "бунт укропитеков против Зеленского". Все это из области не совсем научной фантастики и совсем не научных расчетов, это почти из серии "Братва и кольцо" в переводе от Гоблина. Любое восстание требует тщательнейшей подготовки и огромного количества средств(бабла). Кто будет готовить "кадры" для этого бунта-восстания? Кто будет его спонсировать? Вот то то и оно!
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