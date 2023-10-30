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Экс-советник Кучмы предрек бунт украинцев против Зеленского

Экс-советник Кучмы предрек бунт украинцев против Зеленского

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин 29 октября заявил, что украинцы отказываются идти в Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за президента страны Владимира Зеленского.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Я бы не сильно доверял подобному словоблудию про &quot;бунт укропитеков против Зеленского&quot;. Все это из области не совсем научной фантастики и совсем не научных расчетов, это почти из серии &quot;Братва и кольцо&quot; в переводе от Гоблина. Любое восстание требует тщательнейшей подготовки и огромного количества средств(бабла). Кто будет готовить &quot;кадры&quot; для этого бунта-восстания? Кто будет его спонсировать? Вот то то и оно!
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