Экс-советник Кучмы предрек бунт украинцев против Зеленского

AB

Anlrey Boracow

Я бы не сильно доверял подобному словоблудию про "бунт укропитеков против Зеленского". Все это из области не совсем научной фантастики и совсем не научных расчетов, это почти из серии "Братва и кольцо" в переводе от Гоблина. Любое восстание требует тщательнейшей подготовки и огромного количества средств(бабла). Кто будет готовить "кадры" для этого бунта-восстания? Кто будет его спонсировать? Вот то то и оно!