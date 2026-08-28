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«Казан тавышлары» проектында музыкаль-шигъри тамаша тәкъдим ителәчәк

«Казан тавышлары» проектында музыкаль-шигъри тамаша тәкъдим ителәчәк

Бүген, 28 августта, Казан мэриясе балконнарында VI «Казан тавышлары» дип аталган театрлаштырылган куелыш күрсәтелә.

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