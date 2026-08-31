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Эксперты назвали оптимальную нагрузку для снижения жировой массы

Эксперты назвали оптимальную нагрузку для снижения жировой массы

Длительные аэробные тренировки умеренной интенсивности лучше подходят для снижения жировой массы, чем короткие высокоинтенсивные нагрузки.

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