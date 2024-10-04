Дивеев о ЦСКА в РПЛ: «Будем бороться за первое место. У «Зенита» могли спокойно выигрывать, но не получилось» 

После 10 туров армейцы занимают в таблице 5-е место. — Мы, наверное, где-то потеряли очки свои — с тем же «Краснодаром»(1:2) и тем же «Локомотивом» (0:1).
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