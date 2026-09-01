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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреева о второй победе над Тьен за две недели: «Сегодня я сыграла лучше, чем в Цинциннати»

Мирра Андреева прокомментировала победу над Джанис Тьен в первом круге US Open – 6:2, 6:2. – Ты играла с Джанис на тысячнике в Цинциннати.

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