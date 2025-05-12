Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Владимир Алтайцев
    Да, блд, что  это такое  - две  твари  радуются  тому, чт о  гадёныш  плюёт  вместе  с папашкой  на  законы  страны? ...Военный блогер ув...
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    Это что-же!! Хохол без лычки ...что справка без печати?...Военный блогер ув...
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Кандидат в президенты Польши раскрыл отношение Варшавы к вопросу Крыма

Кандидат в президенты Польши раскрыл отношение Варшавы к вопросу Крыма

Польше безразлично, кому принадлежит Крым и где будет проходить российско-украинская граница. Отношение Варшавы к территориальным вопросам раскрыл кандидат в президенты страны Славомир Ментцен во время предвыборных дебатов, его слова приводит РИА Новости.

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