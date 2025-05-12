Кандидат в президенты Польши раскрыл отношение Варшавы к вопросу Крыма

Политика как она есть

Польше безразлично, кому принадлежит Крым и где будет проходить российско-украинская граница. Отношение Варшавы к территориальным вопросам раскрыл кандидат в президенты страны Славомир Ментцен во время предвыборных дебатов, его слова приводит РИА Новости.