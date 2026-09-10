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Бизнес журнал. Урал

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Власти ХМАО договорились об увеличении поставок бензина на АЗС

Власти ХМАО договорились об увеличении поставок бензина на АЗС

Дополнительные объемы бензина и дизельного топлива начнут поступать на АЗС ХМАО до конца недели.Правительство ХМАО договорилось с нефтяными компаниями увеличить поставки автомобильного топлива на АЗС региона.

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