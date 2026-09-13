Психолог Хачатрян объяснила, как шоколад улучшает настроение

Психолог Элен Хачатрян рассказала, как природные соединения в шоколаде улучшают настроение. Гастроэнтеролог Ольга Чистик назвала белый батон самым вредным хлебом, объяснив, что его высокий гликемический индекс не дает длительного ощущения сытости.
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