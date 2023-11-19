Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил артиллеристов ведомства

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов поздравил военнослужащих и ветеранов артиллерии Росгвардии с Днем ракетных войск и артиллерии.
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