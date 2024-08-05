Учёные создали летающего робота, вдохновлённого жуком-носорогом — он машет крыльями в полёте и складывает их при отдыхеУчёные из Федеральной политехнической школы Лозанны и Университета Конкук создали миниатюрного летающего робота, вдохновляясь способностью насекомых прижимать крылья к телу в состоянии покоя и раскрывать их для полёта.