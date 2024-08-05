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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Учёные создали летающего робота, вдохновлённого жуком-носорогом — он машет ...

Учёные создали летающего робота, вдохновлённого жуком-носорогом — он машет ...

Учёные создали летающего робота, вдохновлённого жуком-носорогом — он машет крыльями в полёте и складывает их при отдыхеУчёные из Федеральной политехнической школы Лозанны и Университета Конкук создали миниатюрного летающего робота, вдохновляясь способностью насекомых прижимать крылья к телу в состоянии покоя и раскрывать их для полёта.

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